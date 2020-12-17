Правительство утвердило сроки маркировки молочной продукции

С 2021 года в России будут маркировать молочную продукцию. В первую очередь это коснётся мороженого и сыра — их начнут маркировать с 1 июня 2021 года.

Молочные продукты длительного срока хранения будут маркировать с 1 сентября 2021 года, а с 1 декабря 2021 года — продукцию со сроком хранения не более 40 дней.

Молочная продукция, упакованная непромышленным способом в точках розничной торговли, массой нетто 30 граммов и менее, а также детское питание для детей до трёх лет, питание для людей с диабетом и профилактическое питание маркировать не будут.