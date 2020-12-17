Министерство труда расширило перечень причин, на основании которых оформляется инвалидность.
У младшего и среднего медперсонала, а также у водителей скорой помощи осложнения после перенесённого коронавируса приводят к инвалидности.
Для того чтобы граждане данных категорий могли доказать, что они заразились COVID-19 на работе, они должны будут предоставить результаты анализа и одобрение специально созданной комиссии.
Стоит напомнить, что медработникам, которые работали с коронавирусными пациентами, выплатят надбавки к зарплате за декабрь. Данное решение одобрено российским правительством.
Ранее "Правда. Ру" писала, что пенсионерам, живущим на Крайнем Севере, могут добавить новые льготы.
Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.