Осложнения после COVID-19 включили в перечень причин инвалидности

Министерство труда расширило перечень причин, на основании которых оформляется инвалидность.

У младшего и среднего медперсонала, а также у водителей скорой помощи осложнения после перенесённого коронавируса приводят к инвалидности.

Для того чтобы граждане данных категорий могли доказать, что они заразились COVID-19 на работе, они должны будут предоставить результаты анализа и одобрение специально созданной комиссии.

Стоит напомнить, что медработникам, которые работали с коронавирусными пациентами, выплатят надбавки к зарплате за декабрь. Данное решение одобрено российским правительством.

Ранее "Правда. Ру" писала, что пенсионерам, живущим на Крайнем Севере, могут добавить новые льготы.