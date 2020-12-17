Травник объяснил, что делать с ёлкой после Нового года

Обычно после окончания новогодних праздников люди выбрасывают ёлку на помойку. Но это неправильно, так как хвоя и кора этого дерева содержат огромное количество полезных веществ, которые можно использовать, сообщил в интервью изданию "Слово и Дело" профессиональный травник Дмитрий Юровский.

"Экстракт из коры, как и вытяжка из хвои, — это отличное средство для профилактики заболеваний сосудов. Принимая такое средство, вы защитите себя не только от атеросклероза, но и от чрезмерного уровня глюкозы в крови. То есть кора и хвоя ели — это инструмент профилактики осложнений при сахарном диабете", — пояснил флорист.

Также он добавил, что в странах Европы и США большой популярностью пользуются препараты на основе активных добавок из коры хвойных деревьев.

Так, вытяжка из сосновых шишек применяется для восстановления пациентов после инсульта. А из коры может использоваться для профилактики болезней ЖКТ и почек. Для этого нужно разбавить 30-40 капель настойки в стакане воды и пить такую воду по 3-4 раза в сутки в течение трёх месяцев. Но данное средство нельзя принимать людям с острым воспалением почек и органов желудочно-кишечного тракта.