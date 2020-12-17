Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Фактов нет ни одного": Лавров прокомментировал новые обвинения Штатов
Ганус прогнозирует негативное решение CAS для России
Наташа Королёва рассказала, что делом Тарзана занялась полиция
Жириновского пригласили в астраханское село: надо обсудить иноплатенян
Валерий Меладзе впервые не снялся в "голубых огоньках"
"Как только, так сразу": Путин об открытии границ для туристов
Путин - о пользе "СП-2" для Германии: "Здесь не нужно быть экономистом"
Промес, находящийся под следствием, может вернуться в "Спартак"
Машка из "Реальных пацанов" стала мамой

Травник объяснил, что делать с ёлкой после Нового года

Общество

Обычно после окончания новогодних праздников люди выбрасывают ёлку на помойку. Но это неправильно, так как хвоя и кора этого дерева содержат огромное количество полезных веществ, которые можно использовать, сообщил в интервью изданию "Слово и Дело" профессиональный травник Дмитрий Юровский.

Травник объяснил, что делать с ёлкой после Нового года

"Экстракт из коры, как и вытяжка из хвои, — это отличное средство для профилактики заболеваний сосудов. Принимая такое средство, вы защитите себя не только от атеросклероза, но и от чрезмерного уровня глюкозы в крови. То есть кора и хвоя ели — это инструмент профилактики осложнений при сахарном диабете", — пояснил флорист.

Также он добавил, что в странах Европы и США большой популярностью пользуются препараты на основе активных добавок из коры хвойных деревьев.

Так, вытяжка из сосновых шишек применяется для восстановления пациентов после инсульта. А из коры может использоваться для профилактики болезней ЖКТ и почек. Для этого нужно разбавить 30-40 капель настойки в стакане воды и пить такую воду по 3-4 раза в сутки в течение трёх месяцев. Но данное средство нельзя принимать людям с острым воспалением почек и органов желудочно-кишечного тракта.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Наташа Королёва рассказала, что делом Тарзана занялась полиция
Жириновского пригласили в астраханское село: надо обсудить иноплатенян
Валерий Меладзе впервые не снялся в "голубых огоньках"
"Как только, так сразу": Путин об открытии границ для туристов
Путин - о пользе "СП-2" для Германии: "Здесь не нужно быть экономистом"
Промес, находящийся под следствием, может вернуться в "Спартак"
Подавление желаний: лучше направить силу в позитивное русло
Машка из "Реальных пацанов" стала мамой
Волгоградец избил медиков перинатального центра и получил срок
"По щучьему велению деньги не появятся": экономист - о власти и налогах
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак обидела Татьяну Брухунову
Интересные Новости
Кенгуру могут общаться с людьми
Игорь Буккер Неандертальцы хоронили своих мертвецов Игорь Буккер Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов
Комментарии
Николай Арефьев: "В малом бизнесе Абрамовичей нет"
Конфликты Черчесова и СМИ: у сборной будет новый тренер?
НАТО готовится к войне у Крыма?
Россиян хотят оставить без пластиковых банковских карт
После выборов-2021 в РФ ожидается Майдан
Лазаревский клуб: Парад победы в Баку — оскорбление не только Армении, но и России
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников