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Россиянам советуют погасить долги за ЖКУ до Нового года

Общество

С 1 января россиянам, имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2020 год, могут начислить штраф.

Россиянам советуют погасить долги за ЖКУ до Нового года

Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировала глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

По словам эксперта, главный вопрос в том, на какую задолженность будут начислять штраф: на ту, которая образовалась с 6 апреля или с начала нового года? В Минстрой уже направлено письмо с просьбой разъяснить ситуацию.

"Тут вопрос не только в пени и штрафах. Там же ещё до конца этого года действует мораторий на отключение коммунальных ресурсов за долги. А если человек не погасил долг до 1 января 2021 года, то когда у вас начнётся эта процедура отключения? С 1 января или когда месяц пройдет? Я напомню, что она всё равно длительная — не меньше 30 дней. Сначала гражданину направляют два предупреждения. Но в любом случае нужно понимать, когда они начнут действовать — с 1 января или с 1 февраля?

Третья проблема ещё более запутанная. Она связана с поверкой приборов учёта. Раньше разрешалось до конца этого года приборы учёта не поверять, но вопрос: с 1 января нам как начинают выставлять? Если человек не поверил прибор учёта, то сначала ему в течение трёх месяцев выставляют по среднему потреблению, потом, если если он не передал показания, то ему начинают вычислять по нормативу.

Что изменится с 1 января?

С 1 января будут начислять по среднему или по нормативу, или будут месяц ждать, а потом уже начислять? На все эти вопросы пока нет ответов.

Мы попросили Минстрой разъяснить эти положения, чтобы все коммунальные организации на территории страны всё-таки это понимали одинаково.

Я, конечно, считаю, что нужно задолженность, хотя бы пени и штрафы, образовавшиеся в 2020 году, не учитывать, раз мы их отменили.

Гражданам, у которых копятся долги, не нужно ждать 1 января, если у них не поверен прибор учёта. Организации физически не успеют поверить это всё, когда к ним хлынет поток людей, поэтому долги надо оплатить, а если сложная экономическая ситуация, то обращаться за субсидией.

При этом можно реструктуризировать долг — это условие получения субсидии, если у вас либо нет долгов, либо договор реструктуризации задолженности заключен. Поэтому не нужно ждать, нужно всё оплатить", — пояснила собеседница "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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