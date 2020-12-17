Путин поблагодарил Шнурова за то, что он не использовал мат

Во время Большой пресс-конференции Владимира Путина произошёл диалог между президентом и музыкантом Сергеем Шнуровым. Лидер группы "Ленинград" представлял телеканал RTVi.

От телеканала Шнуров спросил про русских хакеров и их влияние на выборы президента США, а от себя задал вопрос про использование нецензурной лексики.

"Как простому человеку описать свою жизнь, не используя матерную лексику?" — спросил Шнуров.

Президент посоветовал музыканту вспомнить советское кино и при падении батареи на ногу не использовать мат, а говорить "редиска".