Пенсионерам, живущим на Крайнем Севере, могут добавить новые льготы

Пенсионерам, проживающим на Крайнем Севере, будут компенсировать расходы на поездки по России к месту отдыха и обратно. С данным предложением выступили депутаты "Единой России". Госдума планирует рассмотреть соответствующий законопроект в ближайшее время.

По словам авторов данной инициативы, пенсионеры смогут получить компенсацию и на оплату проезда за пределами РФ, например, в Белоруссии.

Как сообщает "Парламентская газета", пенсионерам смогут компенсировать транспортные расходы к месту отдыха раз в два года.

Ранее Сергей Миронов предложил компенсировать пенсионерам доставку продуктов. Данное предложение распространяется на субъекты федерации, где заставили самоизолироваться людей старше 65 лет.