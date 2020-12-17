В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес

Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался сегодня ночью в берлинской клинике Charite. Об этом сообщил его друг и партнёр Павел Фукс.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщает Фукс, причиной смерти харьковского градочальника стали последствия коронавируса.

Кернес проходил лечение в немецкой клинике Charite. После покушения на него в 2014 году у него возникли проблемы со здоровьем. Большую часть времени он проводил в инвалидной коляске.

Даже недоброжелатели отмечали, что Кернес многое сделал для развития Харькова. При нём он стал самым красивым и наиболее пригодным для жизни городом Украины.