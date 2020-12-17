Мясников поставил диагноз Навальному: "шизофрения"

Заявления блогера Алексея Навального о двойном отравлении прокомментировал теледоктор Александр Мясников.
По словам врача, после последних "выступлений" Навального, тем, кто ещё ему верил "всё должно стать ясно", настолько они являются "бредовыми".
"Там диагноз шизофрения в каждом слове!", — написал Мясников в своём ТГ-канале:
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