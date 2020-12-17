Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Очередное землетрясение произошло на Байкале
Семья умершей "от отравления Новичком" британки судится с Россией
Гидрометцентр: зима в России может стать заметно короче
И после смерти на посту – умерший депутат "заседал" в Мосгордуме
Армянская оппозиция проведёт всеобщую забастовку
ФБР: в кибератаке на правительство США "российский след" не обнаружен
Искать "откуда пошёл" COVID учёные из ВОЗ едут в Китай
США назвали Швейцарию и Вьетнам валютными манипуляторами
Незаконно вырубленный в Сибири лес обнаружен в магазинах Европы

Мясников поставил диагноз Навальному: "шизофрения"

Общество

Заявления блогера Алексея Навального о двойном отравлении прокомментировал теледоктор Александр Мясников.

По словам врача, после последних "выступлений" Навального, тем, кто ещё ему верил "всё должно стать ясно", настолько они являются "бредовыми".

"Там диагноз шизофрения в каждом слове!", — написал Мясников в своём ТГ-канале:

Мясников поставил диагноз Навальному: "шизофрения". пост
из ТГ - канала Доктор Мясников

Читайте также:

Дело чести: надо дать бой западным разведкам по делу Навального

Навальный будет обращаться в ФСБ и СК

Навальному грозит смена двух условных сроков на реальный

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Китайский след": в чём сомневается разведка США после выборов
В Пентагоне задумались об экзотических способах ведения боя
Очередное землетрясение произошло на Байкале
Мясников поставил диагноз Навальному: "шизофрения"
Семья умершей "от отравления Новичком" британки судится с Россией
Гидрометцентр: зима в России может стать заметно короче
И после смерти на посту – умерший депутат "заседал" в Мосгордуме
Армянская оппозиция проведёт всеобщую забастовку
ФБР: в кибератаке на правительство США "российский след" не обнаружен
Искать "откуда пошёл" COVID учёные из ВОЗ едут в Китай
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Вдова Кобзона рассказала, что не выдерживала конкуренцию с Гурченко
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак обидела Татьяну Брухунову
Интересные Новости
Кенгуру могут общаться с людьми
Игорь Буккер Неандертальцы хоронили своих мертвецов Игорь Буккер Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов
Комментарии
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Две девочки-подростка из Пензы осквернили Вечный огонь
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников