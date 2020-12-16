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Дмитрий Журавлёв: выгоднее нанять мигранта, чем русского провинциала

Общество

Более 20% россиян хотели бы жить и работать в Москве, таковы данные анализа соцопросов ФОМ, ВЦИОМ, "Медиана Грейт", HeadHunter и ВШЭ.

Дмитрий Журавлёв: выгоднее нанять мигранта, чем русского провинциала

О том, насколько сегодня реально прижиться в столице, в интервью "Правде. Ру" рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Это очень сложный вопрос. Во-первых, желание жить в Москве почти подсознательно, уже выбито в течение столетий идеей того, что в Москве жизнь лучше. Это уже просто привычка.

Я знаю людей, которые в Москве работают за ту же зарплату, за которую могли бы работать в своём родном городе. На вопрос "зачем?" они отвечают "здесь хоть какие-то перспективы, а там — никаких".

В желании переехать в Москву есть не только материальные причины. Если бы главная причина была только материальная, приехал бы в Москву, получил большую зарплату и держись зубами. А здесь очень много психологии культуры, то есть после переезда в столицу у человека меняется картина мира.

Кроме того, жители российских регионов, так как они граждане России, в качестве гастарбайтеров не очень удобны — им нужно всё платить. Гражданину Узбекистана многое можно не платить. На роль угнетаемого гастарбайтера они не подходят, поэтому они не нужны работодателям, а на роль равноправного жителя они тоже не годятся, потому что равноправные жители тут уже есть.

Узбеков, таджиков, киргизов в Москве гораздо больше, чем жителей Смоленска, Оренбурга или Мордовии.

В основном в Москве остаётся молодежь, которая живет по принципу, что завтрашний день, может быть, будет лучше, чем сегодняшний. Более взрослые люди здесь работают, но потом всё равно возвращаются домой, так как купить в столице квартиру, даже на московскую зарплату, невозможно.

Невозможно, например, из Урюпинска переехать в Москву. В Москву можно переехать из Нижнего Новгорода, из Казани, то есть из городов, где жилье стоит меньше, чем московское, но всё-таки чего-то стоит.

Вторая возможность — это заключить брак.

Что касается условий проживания провинциалов в столице, то работающие на низовых должностях живут, как семечки в огурце, — в одной комнате в три слоя.

Кому-то удаётся остаться в Москве, потому что любые условия в столице получаются лучше, чем дома. Но это своего рода подвиг вцепиться за Москву", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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