ВОЗ: Европе грозит вспышка COVID-19 после Нового года

В Европе после Нового года ожидается вспышка коронавируса, заявили эксперты Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поэтому на семейных праздниках рекомендуется надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

В настоящее время, по мнению специалистов, наблюдается некий "хрупкий прогресс", но COVID-19 всё ещё распространяется.

ВОЗ советует собираться в группы только на открытом воздухе. Если соблюдение данной рекомендации невозможно, то важно ограничить число гостей и постоянно проветривать помещение. Туристам рекомендуют не пользоваться переполненными людьми общественными видами транспорта.

Стоит напомнить, что в 53 странах европейской зоны ВОЗ, в том числе и в России, с начала пандемии было выявлено более 22 миллионов случаев заражения COVID-19. Жертвами заболевания стали около 500 тысяч жителей.