Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Ивановская студентка помогала неизвестным создавать подставные фирмы
Житель Красноярска умер после взрыва самогонного аппарата
"Ротор" выбрался из зоны вылета, "Сочи" уже четвёртый
Тела трёх человек нашли в частном доме под Екатеринбургом
Россия может создать двухместную версию истребителя Су-57
Житель Дагестана получил 10 лет тюрьмы за поддержку террористов
Секретный кабель ФСО за 400 тысяч рублей украли в Петербурге
Нижегородца судят за продажу ручки со встроенной видеокамерой
Авокадо признали полезным для здоровья кишечника

Тренер оценил идею привлекать спортклубы к реабилитации после COVID-19

Общество

Фитнес‑тренеров хотят присоединить к реабилитации людей, переболевших COVID-19. Речь идёт о пациентах, у которых коронавирус протекал в лёгкой и средней формах. Это связано с тем, что ресурсов реабилитационных центров хватает только на реабилитацию людей, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

Тренер оценил идею привлекать спортклубы к реабилитации после COVID-19

Сначала планируется сформировать рабочую группу, которая должна будет оценить эффективность фитнес-программ, а по результатам этой оценки разработать методические рекомендации для медучреждений, включив в них фитнес-программы в качестве возможных вариантов реабилитации после коронавируса.

Данную инициативу в эфире "Радио 1" прокомментировал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

"Я считаю, что это не объективная информация. Реабилитация может быть после ДТП, после перенесённых операций, и так далее. Если у человека было серьёзное поражение лёгких, то ему оказывается реабилитация на уровне медикаментов или физиотерапии, но никак не с помощью физических нагрузок. У меня возникает вопрос, что имеется в виду под словом "реабилитация"?

Я — человек с медицинским образованием до сих пор работаю с клиентами как персональный тренер. У меня есть клиенты, которые переболели "ковидом", у них нет никаких особых показаний для какой-то эксклюзивной реабилитации. Хорошо делать какие-то дыхательные практики, групповые уроки, чтобы улучшить вентиляцию лёгких, занятия в бассейне. Но говорить, что происходит-какая-то серьёзная реабилитация, как после перенесённых травм и операций, наверное, неправильно. Можно разрабатывать специальные программы, но в том контексте, что тренировки после перенесённого "ковида" будут направлены на укрепление здоровья в целом", — пояснил он.

Также Каневский рассказал, как вернуться в спорт после перенесённого заболевания. Он отметил, что важно смотреть, какая была степень заболевания.

Как и после любого длительного пропуска, нагрузку нужно увеличивать постепенно. Первые две недели она должна быть не более чем 40-50 % от привычного ритма тренировок, а с третьей недели её можно увеличить.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
РПЛ отреагировала на драку фанатов "Зенита" и "Спартака"
Цена биткоина достигла исторического максимума
Ловрен забил красивый автогол грудью в ворота "Зенита"
Ивановская студентка помогала неизвестным создавать подставные фирмы
После драки фанатов "Зенита" и "Спартака" на стадион ввели ОМОН
Житель Красноярска умер после взрыва самогонного аппарата
Азмун открыл счёт в матче "Зенит" - "Спартак"
"Ротор" выбрался из зоны вылета, "Сочи" уже четвёртый
Тела трёх человек нашли в частном доме под Екатеринбургом
Александр Созонов: "Не бойтесь переделывать ремейки"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой

Экс-премьер Большого театра рассказал о проблемах в семье народного артиста РСФСР.

Цискаридзе рассказал, из-за чего дочь Гафта покончила с собой
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Бывший СССР
Путин больше не будет контактировать с Зеленским
Экономика и бизнес
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Биатлон
Стало известно расписание трансляций 4-го этапа Кубка мира по биатлону
Любовь Степушова Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах Любовь Степушова Василий Амирджанов Суверенная демократия позволит говорить только о погоде Василий Амирджанов Игорь Буккер Питомцы лечат и калечат своих хозяев Игорь Буккер
Комментарии
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Почему в Германии цены в пандемию падают, а в России растут?
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Суверенная демократия позволит говорить только о погоде
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Сергей Савостьянов: Москва превращается в железобетонный мешок
Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Зюганов про Навального: это новый Ельцин, только трезвый
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Сказано — сделано? Белоруссия сделала первый шаг к разрыву с Литвой
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Байден выиграл выборы, американцы проиграли страну
Зюганов хочет видеть в рядах КПРФ больше людей
Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы
Чем грозит России президентство Байдена и Харрис
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников