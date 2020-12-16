Тренер оценил идею привлекать спортклубы к реабилитации после COVID-19

Фитнес‑тренеров хотят присоединить к реабилитации людей, переболевших COVID-19. Речь идёт о пациентах, у которых коронавирус протекал в лёгкой и средней формах. Это связано с тем, что ресурсов реабилитационных центров хватает только на реабилитацию людей, переболевших COVID-19 в тяжёлой форме.

Сначала планируется сформировать рабочую группу, которая должна будет оценить эффективность фитнес-программ, а по результатам этой оценки разработать методические рекомендации для медучреждений, включив в них фитнес-программы в качестве возможных вариантов реабилитации после коронавируса.

Данную инициативу в эфире "Радио 1" прокомментировал фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

"Я считаю, что это не объективная информация. Реабилитация может быть после ДТП, после перенесённых операций, и так далее. Если у человека было серьёзное поражение лёгких, то ему оказывается реабилитация на уровне медикаментов или физиотерапии, но никак не с помощью физических нагрузок. У меня возникает вопрос, что имеется в виду под словом "реабилитация"? Я — человек с медицинским образованием до сих пор работаю с клиентами как персональный тренер. У меня есть клиенты, которые переболели "ковидом", у них нет никаких особых показаний для какой-то эксклюзивной реабилитации. Хорошо делать какие-то дыхательные практики, групповые уроки, чтобы улучшить вентиляцию лёгких, занятия в бассейне. Но говорить, что происходит-какая-то серьёзная реабилитация, как после перенесённых травм и операций, наверное, неправильно. Можно разрабатывать специальные программы, но в том контексте, что тренировки после перенесённого "ковида" будут направлены на укрепление здоровья в целом", — пояснил он.

Также Каневский рассказал, как вернуться в спорт после перенесённого заболевания. Он отметил, что важно смотреть, какая была степень заболевания.

Как и после любого длительного пропуска, нагрузку нужно увеличивать постепенно. Первые две недели она должна быть не более чем 40-50 % от привычного ритма тренировок, а с третьей недели её можно увеличить.