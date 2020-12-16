Геннадий Онищенко назвал Россию оазисом суррогатного материнства. Онищенко призывает оставить такой способ рождения детей только для тех пар, которые не могут завести ребёнка другим путём. Также он считает необходимым ввести запрет на передачу детей от суррогатных матерей иностранным гражданам и одиноким россиянам. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Ситуацию прокомментировала председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

"Я считаю, что нужно очень осторожно подходить к этому вопросу. Надо собраться нашим учёным и обговорить многие статьи и предложения, которые внесены в данный закон.

Сегодня действительно очень много несогласованных процедур, кроме Семейного кодекса. Конечно, необходимы нормативно-правовые документы, если даже не закон, то, по крайней мере, подзаконные акты со стороны правительства.

Нужно исключить из услуги суррогатного материнства криминальную составляющую. Проблема в том, что у нас не уменьшается количество бесплодных браков, а в некоторых регионах оно даже растёт.

Людям не всегда помогает экстракорпоральное оплодотворение, поэтому семейные, которые хотят иметь ребёнка, конечно, уже на всё готовы. Я считаю, что представителям разных ведомств нужно сесть за круглый стол и обсудить эту проблему", — пояснила собеседница "Правды. Ру".