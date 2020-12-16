Россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за 2020 год

С 1 января россиянам, имеющим задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2020 год, могут начислить штраф.

Когда было принято решение ввести отсрочку на эти штрафы, в нормативно-правовых актах не были прописаны условия её отмены. Это заметил НП "ЖКХ Контроль".

На данный момент неизвестно, на какую задолженность с 1 января 2021 года могут быть начислены пени и штрафы — на образованную 6 апреля или с начала нового года.

Для того чтобы гражданам не пришли счета на крупные суммы, НП "ЖКХ Контроль" обратился к главе Минстроя с просьбой начислять пени только на задолженности, которые образовались после отмены ограничений.

Стоит напомнить, что ранее было принято решение приостановить взыскание штрафов за неуплату услуг ЖКХ в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. Кроме того, до конца декабря текущего года введён мораторий на проверки счётчиков воды, света и тепла, вышедших из строя, а также на отключение услуг в случае наличия задолженности по "коммуналке".