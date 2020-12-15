"Стоило ли оно того?": Тиньков задался философским вопросом

Российский предприниматель, банкир, миллиардер Олег Тиньков, борющийся с острой лейкемией, задался философским вопросом о цене своего успеха.

Олег Тиньков пытается найти ответ на вопрос, стоят ли полжизни напряжённой работы того, чтобы в итоге всё равно оказаться "плохим" в глазах обывателя, считающего его "вором и жуликом, которому случайно повезло". Об этом он написал философский пост в своём Facebook.

"Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, не лежишь на диване, работаешь по 16 часов, рискуешь свободой и жизнью, и пытаешься обеспечить свою молодую семью и доказать всем и СЕБЕ… Тяжело, больно, мучительно и напряжённо пашешь…", — так описал предприниматель начало своей карьеры.

При этом ему пришлось столкнуться с непониманием, критикой и осуждением со стороны "друзей детства и отрочества", посвятивших свою жизнь диванным мечтаниям. Но когда через 20 лет непрерывной и тяжёлой работы к Олегу пришёл первый успех, о нём завспоминали и многочисленные однокашники, и родственники всех мастей.

"И конечно, все вышеуказанные хотят за твой счет, быстро и незатейливо улучшить свое качество жизни, зачастую совсем даже не плохое по нашим местным стандартам. 90% встреч/звонков и коммуникаций: от тебя хотят ДЕНЕГ и подарков…", — констатировал Тиньков.

Вспомнив притчу о рыбаке, который разбогател на торговле рыбой, предприниматель задался вопросом: стоило ли оно того?

Осенью 2019 года у Олега Тинькова была диагностирована острая лейкемия. Сейчас он борется с осложнениями после трансплантации костного мозга, проведённой летом 2020 года. Шансы бизнесмена на выживание оцениваются в 40-50%.