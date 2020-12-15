Пенсия - время зарабатывать на блоге. Так считают россияне

Тема подработки после выхода на заслуженную пенсию — увы — остаётся для России одной из самых актуальных.
Но быть "работающим пенсионером" — значит лишиться ряда льгот, поняли россияне. Задумались. И нашли-таки выход.
Достигнув пенсионного возраста 20% жителей страны, планируют начать зарабатывать на личном блоге.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого совместно негосударственным пенсионным фондом Сбера и порталом "Рамблер". На вопросы ответили более 4,5 тысяч человек.
Как рассказал ТАСС Александр Зарецкий, гендиректор НПФ Сбера
Самыми популярными платформами для блога на пенсии россияне читают
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