Пенсия - время зарабатывать на блоге. Так считают россияне

Тема подработки после выхода на заслуженную пенсию — увы — остаётся для России одной из самых актуальных.

Но быть "работающим пенсионером" — значит лишиться ряда льгот, поняли россияне. Задумались. И нашли-таки выход.

Достигнув пенсионного возраста 20% жителей страны, планируют начать зарабатывать на личном блоге.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого совместно негосударственным пенсионным фондом Сбера и порталом "Рамблер". На вопросы ответили более 4,5 тысяч человек.

Немного цифр

Как рассказал ТАСС Александр Зарецкий, гендиректор НПФ Сбера

41% россиян считают, что государственная пенсия — единственный возможный доход после окончания трудовой деятельности;

33% рассчитывают на сделанные заранее сбережения;

8% — на помощь взрослых детей;

18% — планируют зарабатывать в интернете, на ведении блога.

О чём будут пенсионерские блоги

19% — полезные советы,

17% -о хобби и путешествиях,

12% — о повседневных буднях,

8%, — "о делах минувших дней",

7% — о здоровье.

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