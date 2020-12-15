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Продолжение шоу "Новичок": Навальный назвал имена "своих отравителей"

Общество

Алексей Навальный назвал имена восьми человек, которые, по его мнению, ответственны за его "отравление" в августе — "это сотрудники ФСБ, судя по всему, имеющие химическое или медицинское образование".

"Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают, — написал Навальный в своём микроблоге. — Я знаю их настоящие имена. Я знаю их фальшивые имена. У меня есть их фотографии".

Эти самые фотографии блогер даже опубликовал:

Продолжение шоу
© navalny.com

По словам Навального, расследование обстоятельств покушения на его жизнь проводили не только сторонники блогера, но и русскоязычное издание The Insider, CNN, Der Spiegel и финансируемый США Bellingcat.

Верный своим принципам: "много букв и слов", Навальный рассказывает о деталях "спецрасследования" целый час. Вывод, который он делает:

  • (предполагаемое) отравление было "правительственной операцией" — это "неопровержимый факт":

"Целый отдел ФСБ под руководством высокопоставленных чиновников в течение двух лет проводил операцию, в ходе которой они несколько раз пытались убить меня и членов моей семьи, получив химическое оружие из секретной государственной лаборатории", — написал он.

Более того, Навальный назвал президента России Владимира Путина тем, кто отдал приказ о его отравлении, теоретизируя, что глава ФСБ Александр Бортников не пойдет на такой шаг без одобрения своего босса.

"Загляните в словарь и прочтите определение "государственный терроризм". Вот оно. Незаконное убийство граждан без суда и следствия, — написал блогер. — Эта попытка убийства раскрыта. И теперь вы точно понимаете, что это не будет официально раскрыто. Иначе половину руководства ФСБ придется посадить в тюрьму. И Путина, который отдал им приказ".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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