Верните Деда Мороза: сибиряк судится с Coca-Cola

Житель Томска Денис Амосов подал в суд иск против компании Coca-Cola.

Суть претензии в том, что компания "навязала" российскому обществу образ Санта-Клауса вместо традиционных для славян Деда Мороза и Снегурочки.

По словам сибиряка, Coca-Cola несет ответственность за вытеснение исконно русских персонажей — символов Нового года из сознания русских людей, и "они должны быть наказаны за это".

"У детей и взрослых есть ассоциация, что счастливый Новый год возможен только с Кока-Колой и Дедом Морозом, — написал Амосов в своем посте в Instagram. - Русские традиции и многовековая история утрачиваются".

В видеопояснении причин, побудивших его пойти в суд, Амосов отметил, что приближающиеся новогодние праздники уже не доставляют ему "такого удовольствия", как раньше, из-за "бесконечной рекламы с Сантой".

Моральный ущерб, нанесённый ему рекламой Coca-Cola, маркетолог оценил в 30 млн рублей. По его словам, часть этих денег он потратит на "создание ассоциации по защите образа русской Снегурочки".

Амосов также обратился и к президенту, и к Министерству культуры с просьбой ограничить использование Деда Мороза в стране, и хочет заставить Coca-Cola использовать местные образы в будущем.

К слову, в ноябре Coca-Cola Russia выпустила свою рождественскую рекламу 2020 года с темой 'Будь ближе, как никогда раньше". Как и в предыдущие годы, он включает в себя фирменный ярко-красный грузовик, на этот раз управляемый самим Санта-Клаусом.