В условиях пандемии коронавируса учителя подвержены угрозе заражения. Бывают случаи, что если учитель заболел, то его некому заменить.

В таких ситуациях следует привлекать студентов старших курсов педагогических вузов, считает депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко. Причём для замещающих педагогов студентов предлагается ввести оплату.

Напомним, что сейчас учащиеся 6-11 классов учатся дистанционно.

"Учителя вынуждены приходить в школы на весь день, чтобы дать один или два урока. При этом они подвергаются опасности, они заражаются, болеют, берут больничные, а замен нет. Почему бы на замену для младшеклассников именно не привлекать студентов педагогических вузов старших курсов, не просто так привлекать, а делать это на платной основе", — сказал Ревенко.