Навальному "прилетел" лайк от Рогозина

Несмотря на свой отъезд из России, блогер Алексей Навальный продолжает следить за событиями на родине.

Недавно он порадовался успешному запуску ракеты "Ангара-А5".

"Это очень круто. Всех поздравляю", — написал Навальный в Twitter.

Уже скоро под публикацией блогера появился лайк от экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.