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Навальному "прилетел" лайк от Рогозина

Общество

Несмотря на свой отъезд из России, блогер Алексей Навальный продолжает следить за событиями на родине.

Недавно он порадовался успешному запуску ракеты "Ангара-А5".

"Это очень круто. Всех поздравляю", — написал Навальный в Twitter.

Уже скоро под публикацией блогера появился лайк от экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Она летает, черт возьми!" — комментировал пуск ракеты сам Рогозин.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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