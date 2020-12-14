Несмотря на свой отъезд из России, блогер Алексей Навальный продолжает следить за событиями на родине.
Недавно он порадовался успешному запуску ракеты "Ангара-А5".
"Это очень круто. Всех поздравляю", — написал Навальный в Twitter.
Уже скоро под публикацией блогера появился лайк от экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
"Она летает, черт возьми!" — комментировал пуск ракеты сам Рогозин.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".