Такой популярный в азиатских странах овощ как редис, способствует увеличению продолжительности жизни, сообщает ToDay News Ufa.
Корнеплод является источником большого количества полезных для организма веществ. Он содержит калий, кальций, натрий и другие, а также витамины А, С и К. Употребление данного овоща способствует продлению жизни.
Редис полезен для профилактики болезней дыхательной системы. Кроме того, употребление этого овоща снимает отёки лёгких, помогает избавиться от боли в горле и заложенности носа.
Овощ можно использовать в качестве дезинфицирующего средства.
А употребление сока редиса помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы у людей с диабетом.
Ранее учёные из Шотландии пришли к выводу, что низкокалорийные диетыпродлевают жизнь.
Певица выложила фрагмент того самого номера с ванной, которым должна была завершиться церемония награждения музыкальной премии "Русского радио".