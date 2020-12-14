Редис оздоравливает организм и продлевает жизнь

Такой популярный в азиатских странах овощ как редис, способствует увеличению продолжительности жизни, сообщает ToDay News Ufa.

Корнеплод является источником большого количества полезных для организма веществ. Он содержит калий, кальций, натрий и другие, а также витамины А, С и К. Употребление данного овоща способствует продлению жизни.

Редис полезен для профилактики болезней дыхательной системы. Кроме того, употребление этого овоща снимает отёки лёгких, помогает избавиться от боли в горле и заложенности носа.

Овощ можно использовать в качестве дезинфицирующего средства.

А употребление сока редиса помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы у людей с диабетом.

Ранее учёные из Шотландии пришли к выводу, что низкокалорийные диетыпродлевают жизнь.

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