С 21 декабря такси будут возить врачей бесплатно

С 21 декабря 2020 года врачей, которые помогают бороться с пандемией коронавируса, будут бесплатно возить на такси. Об этом в ходе первого социального онлайн-форума "Единой России" заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы долгое время вели переговоры, чтобы сделать услуги такси для довозки врачей полностью бесплатными. Хотел бы сказать, что на сегодняшний день такое решение принято, уже с 21 декабря такие перевозки стартуют", — сказал Турчак.

Он отметил, что данные вопросы обсуждались совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также крупными агрегаторами такси, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кабмин решил продлить срок выплат медработникам до конца 2021 года. Премьер правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.