Геннадий Онищенко: "Россия - оазис суррогатного материнства"

Россия превратилась в настоящий оазис суррогатного материнства, куда приезжают иностранцы, чтобы воспользоваться детородной функцией российских женщин для полукриминального вынашивания детей, заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Он возмущён тем, что в стране растёт популярность этой услуги. По мнению Онищенко вынашивать детей для того, чтобы потом продать их за границу — аморально и антигуманно. Также он уточнил, что рождённые суррогатными матерями дети часто попадают и в гомосексуальные семьи.

Суррогатное материнство стало фактически легальным "сервисом".

"На сегодня у нас сформировалась целая индустрия в этой области, которая имеет свои серые и чёрные зоны. В слепой зоне, недоступной государственному регулированию, оказалась сфера услуг, которая имеет международные масштабы. Лояльность нашего законодательства позволяет пользоваться [ею] российскими женщинами, у которых фактически покупают наших детей", — пояснил Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат призывает прекратить данную практику, так как она противоречит национальным целям государства, в том числе в области демографии и здоровья.

Онищенко считает, что нужно жёстко регулировать суррогатное материнство — ограничить рекламу таких услуг и сделать так, чтобы таким образом могли завести ребёнка только те семейные пары, которые не могут его иметь другим путём.