Петербургских врачей и учителей начали прививать вакциной "Спутник V"

В Петербурге началась добровольная вакцинация от COVID-19. В первую очередь будут прививать граждан, которые находятся в зоне риска и чаще встречаются с опасным вирусом: это медработники и учителя.

Более 4,6 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступит в город до конца декабря.

"Спутник V эффективен на 92-95 процентах — это доказали более 100 тысяч добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях. Иммунитет к COVID-19 после прививки может сохраняться до двух лет", — уточнили в пресс-службе Смольного.

Процедура абсолютно безопасна. По официальным данным, в начала пандемии в Петербурге COVID-19 выявили почти у 167 тыс. человек. Жертвами заболевания стали 6 тыс. граждан.

Ранее вирусолог Виктор Зуев объяснил, почему российской вакцине от COVID-19 можно доверять.