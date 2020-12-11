Диетолог перечислил блюда, которые не стоит есть на ужин

На ужин лучше всего выбирать продукты в зависимости от их калорийности и содержания углеводов, которые влияют на показатели гликемического индекса. Тогда такой ужин позволит утолить голод и при этом улучшить качество сна, считает врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Так, на ужин полезно съесть нежирный творог, варёные яйца. Также подойдут продукты с высоким содержанием триптофана — куриная грудка, сыр, вишня. Употребление этих продуктов помогает организму синтезировать гормон сна мелатонин, улучшающий качество сна.

Людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, не стоит отказываться от ужина. Им подойдут такие блюда, как омлет, молочные и крупяные супы, супы-пюре. Не стоит употреблять на ужин соленья, маринады, белый хлеб.﻿﻿

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