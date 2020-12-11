Неправильное ношение маски может привести к проблемам со зрением

Неправильное ношение защитной маски может негативно отразиться на зрении. Дело в том, что если маска неплотно прилегает к лицу, и потоки воздуха "обдувают" глаза, то в роговице могут происходить изменения. Кроме того, может развиться конъюнктивит, сообщает информагентство "Москва".

"Длительное использование маски может приводить к развитию синдрома сухого глаза. (…) Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы", — врач Денис Серов.

Для того чтобы избежать неприятных последствий для глаз, рекомендуется менять маску каждые два-три часа. Находясь в парке или на улице, маску следует снять.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что петербуржцы жалуются на высыпания и дерматит из-за масочного режима.