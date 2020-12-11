Депутаты Госдумы не смогли переехать в новое здание из-за плесени

Члены комитетов Государственной Думы по международным делам и по делам СНГ не смогли переехать в здание, которое было отремонтировано за 965 млн рублей, сообщает "Открытые медиа" со ссылкой на источники, близкие к руководству ГД.

Речь идёт о палатах Троекуровых. Они было отреставрированы ещё в конце прошлого года. В связи с тем, что реставрационные работы должны были завершиться в сжатые сроки, специалисты не смогли провести противогрибковые работы, в результате образовалась плесень.

Глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников выразил недовольство тем, что депутатов, переболевших коронавирусом, хотят переселить в здание с плесенью. К тому же в нём ещё и холодно.

В настоящее время специалисты возобновили работы и "досушивают" здание.

Ранее СМИ предрекли массовые проверки чиновников и депутатов в России.