Россияне массово бронируют коттеджи на новогодние праздники

Число аренды коттеджей на новогодние праздники выросло на 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитика портала Tvil. ru.

Среди россиян самыми популярными направлениями для зимнего отдыха стали:

Ялта

Банное

Шерегеш

Суздаль

Красная Поляна

Село Банное (в Башкирии) в этом году вышло на второе место по популярности. В прошлом году этот курорт был лишь на 17 месте, отмечают эксперты.

В пятёрку лучших локаций вошла Красная Поляна. Несмотря на то, что здесь самый дорогой отдых, число заказов выросло на 300%.

Желающим снять здесь коттедж на пять дней придётся заплатить порядка 260 тыс. рублей. Но и есть и более бюджетные предложения. По словам аналитиков, самый дешёвый коттедж можно арендовать в Крыму — за шесть дней нужно будет заплатить 36 тыс. рублей, сообщает РИА "Новости".