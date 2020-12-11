20% россиян хотели бы переехать в "богатую и комфортную Москву"

Более 20% россиян хотели бы жить и работать в Москве, таковы данные анализа соцопросов ФОМ, ВЦИОМ, "Медиана Грейт", HeadHunter и ВШЭ, сообщает Телеграм-канал daydaynews.

Большинство жителей регионов считают, что дома у них нет условий для получения образования, шансов на достойную работу и качественный отдых. 60-70% опрошенных считают, что эти возможности можно реализовать в Москве.

В качестве причин переезда в столицы россияне называют высокие зарплаты, возможность самореализации и более высокий уровень сервиса.

Для мужчин, принявших участие в опросе, Москва связана с возможностью трудоустройства и хорошего заработка. Около 21% женщин считают, что в столице легче устроить личную жизнь, при этом 64% хотели бы выйти замуж за москвича.

Что касается отношения к приезжим, что 51% москвичей относится к ним "нейтрально". "Ненависть" к приезжим испытывают 3% респондентов, при этом "жалость" и даже "брезгливость" при общении с жителем провинции ощущают 20% и 4% москвичей. Также 25% заявили о любви к провинциалам.

Неприязненное отношение к провинциалам вызвано тем, что они "охотятся за жильём и пропиской", после того, как устроятся сами привозят своих родственников. Также москвичи считают провинциалов "ограниченными" и "слабо образованными".