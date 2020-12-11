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Шугалей и Суэйфан прибыли в Россию после полутора лет плена в Ливии

Общество

Социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан, ранее удерживаемые в ливийском плену, прибыли на Родину в Россию. Самолет с учеными на борту приземлился около семи часов утра в петербургском международному аэропорту Пулково.

Шугалей и Суэйфан прибыли в Россию после полутора лет плена в Ливии

Социологов встречали близкие родственники. Жена Максима Шугалея Наталья, комментируя ситуацию, призналась, что до конца не могла поверить в то, что "это не сон".

"Хочется просто дотронуться до него. Это чудо то, что произошло. Мы ни на секунду не сомневались. Говорю искренне. Мы верили, мы знали, мы без него жить не можем", — заявила женщина.

Сам Шугалей заявил, что планирует ближайшее время провести со своими родными и восстановить здоровье.

"Сейчас я не спал двое суток, освобождение произошло абсолютно внезапно", — отметил россиянин.

Он также заявил о планах принять участие в пресс-конференции, в ходе которой расскажет все детали незаконного удержания на территории Ливии. Шугалей также поблагодарил всех причастных к его освобождению и отметил, что готов ответить на любые вопросы, так как обладает информацией, от которой "зависят судьбы многих людей".

Ранее об освобождении российских ученых сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Шугалей и Суэйфан прибыли в Ливию в 2019 году. Целью поездки было проведение социологического опроса среди местного населения. Ученые заблаговременно предупредили Правительство национального согласия (ПНС) о своем визите. Однако в ночь на 17 мая они были схвачены боевиками вооруженного формирования RADA и помещены в частную триполитанскую тюрьму "Митига".

Куратор: Наталия Красовская
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