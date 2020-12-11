Французский метод приготовления мяса оказался самым полезным

Способ приготовления говядины влияет на процесс усвоения белка в организме. Китайские учёные изучили наиболее популярные рецепты, чтобы выяснить, какой способ приготовления является наиболее правильным, позволяющим сохранить все полезные свойства мяса.

В некоторых ресторанах популярен способ — су-вид, когда мясо готовится в вакууме. Раньше он был распространён среди французским поваров, но сейчас стал доступен всем, так как в продаже появились небольшие вакууматоры для домашних кухонь.

При таком способен приготовления мяса сохраняется большее количество белка и мясо не окисляется, поэтому су-вид намного полезнее, чем варка или жарка. Кроме того, при таком способе приготовления мясо становится более мясо сочным и нежным благодаря низкой температуре (60 градусов по Цельсию) и низкому содержанию кислорода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сингапуре официально разрешили продавать искусственное мясо.