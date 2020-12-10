Пригожин высказался о возвращении Шугалея и Суэйфана на родину из Ливии

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал освобождение россиян Самера Суэйфана и Максима Шугалея из ливийского плена, сообщили в компании "Конкорд".

Несколько вопросов об освобожденных социологах Пригожину направила редакция агентства "Интерфакс", так как бизнесмен неоднократно высказывался в поддержку удерживаемых в Ливии россиян. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина, в котором бизнесмен выразил благодарность заместителю главы МИД РФ, спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.

"Спасибо за ваш запрос. Я, так же как и вы, чрезвычайно рад освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана и благодарю Михаила Леонидовича Богданова за то, что он сделал", — говорится в ответе.

Ранее возвращение Шугалея и Суэйфана домой подтвердил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. В вызволении из плена россиян важнейшую роль сыграли МИД и Минобороны РФ.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Ливию весной прошлого года для проведения социологического исследования. Во время работы их похитили и поместили в частную тюрьму "Митига".