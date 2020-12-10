Путин оценил возможность проведения в России широкой амнистии

Член Совета по правам человека Ева Меркачева предложила провести в стране широкую амнистию, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает "Интерфакс". Она считает, что из тюрем нужно в первую очередь выпустить несовершеннолетних, беременных женщин, инвалидов, а также представителей других категорий граждан. В общей сложности под амнистию могут попасть 85 тыс. заключённых, у которых срок отбытия заканчивается менее чем через год.

Вопрос о проведении широкой амнистии в стране должен быть тщательно проработан, заявил на заседании совета по правам человека российский президент Владимир Путин.

"Вы сослались на царскую Россию, известно, чем царская Россия закончила, когда на улицах оказалось огромное количество людей, выпущенных временным правительством из-за решётки", — сказал президент.

Путин подчеркнул, что данный инструмент гуманизации не нужно забывать. Президент отметил, что количество заключённых в тюрьмах уменьшилось в два раза, а количество заключённых под стражу — в четыре раза. Во многом это заслуга правозащитников, отметил глава государства.