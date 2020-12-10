Принц Гарри собирается судиться с газетой из-за клеветы

Гнев представителя монаршей фамилии вызвало издание The Mail on Sunday.

Принц Гарри уверен, что таблоид его оклеветал.

Документы, необходимые для возбуждения дела, направлены в суд еще месяц назад. Против журналистов, позволивших себе выпад против представителя правящей династии, ополчатся лучшие юристы королевства.

Представители издания говорят о том, что не знают, что именно вызвало гнев принца.

В газете The Mail on Sunday предполагают, что недовольства именитого истца продиктовано тем, что ему не понравился материал, в котором говорилось, что после его отказа от королевских титулов, званий и обязанностей ему придется изменить отношения с бывшими коллегами. Например, представителями королевской морской пехоты.

Супруга принца Меган Маркл пыталась судиться с британским изданием, однако проиграла суд. При этом именитая чета не раз утверждала, что будет бороться с недобросовестными СМИ с помощью закона.