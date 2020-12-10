Врач перечислил вредные для здоровья новогодние традиции

Существует множество новогодних традиций, но не все из них безопасны для здоровья. Так, генеральную уборку квартиры лучше проводить не в сам праздник, а заранее, чтобы не чувствовать себя уставшим и раздражённым.

Кроме того, не нужно провожать старый год крепкими спиртными напитками, а новый встречать шампанским. Употребление разных видов алкоголя может привести к интоксикации организма.

"По правде говоря, медики вообще не рекомендуют употреблять алкоголь", — сообщил в эфире "Радио 1" заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов.

Также не стоит открывать окна и двери после полуночи, чтобы впустить новый год. Из-за этой сомнительной традиции можно только простудиться.

Кроме того, не нужно много времени проводить за новогодним столом и просмотром телевизионных передач. Такое времяпрепровождение может привести к перееданию.