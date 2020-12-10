В Госдуме предлагают запретить суррогатное материнство для иностранцев

Депутаты Госдумы планируют разработать законопроект о запрете передачи детей от суррогатных матерей иностранным семьям, заявил вице-спикер палаты Пётр Толстой.

В разработке документа будут принимать участие члены комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.

Толстой отметил, что сам факт рождения детей для продажи иностранным гражданам — является позором для страны, поэтому это нужно запретить.

"Мы договорились, что в рабочей группе по защите семейных ценностей начнем работу по разработке соответствующих законодательных инициатив. Очень надеемся, что нас поддержат", — рассказал вице-спикер палаты.

Никакой продажи российских детей за границу быть не должно, добавил он. Данный вопрос должен находиться под жёстким контролем государства, сообщает РИА "Новости".