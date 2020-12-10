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Борис Деревягин: "Никакие цифровые технологии не заменят учителя"

Общество

Некоторые российские школы вынуждены были уйти на карантин, в связи с чем дети учатся дистанционно. О том, как сохранить продуктивность ребёнка на удалёнке, в интервью "Правде.Ру" рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Борис Деревягин: "Никакие цифровые технологии не заменят учителя"

"С одной стороны, это, конечно, сложный вопрос, а с другой — довольно простой. Здесь всё зависит от двух параметров. Первый — это воспитание. Второй — никакие цифровые технологии не заменят учителя. Воспитанием, конечно, нужно заниматься тогда, как говорится, когда ребёнок поперек лавки лежит. Если ребёнок в течение первых двух лет обучения не овладел самодисциплиной, то в дальнейшем, на какие бы уловки не шли его родители, его будет сложно заставить учиться, тем более в дистанционном режиме.

С детьми более старшего возраста можно только договориться. В случае активного давления ребёнок будет применять контрмеры в виде различного способа уклонения или формального выполнения заданий. Но какого-либо существенного эффекта данные меры иметь не будут.

Если ребёнок усидчив и настроен на учёбу, то ему неважно, учится он удалённо или очно.

Что делать тем, кто не хочет учиться?

С теми детьми, которые запущены, безусловно, необходимо использовать определённые ухищрения. Эти ухищрения могут быть исключительно игро-техническими. По-другому вовлечь их в образовательный процесс вряд ли удастся.

Также существует такой способ как тьюторство, то есть когда рядом с ребёнком находится гувернёр, который сопровождает его в течение всего дня и занимается с ним. Здесь, безусловно, присутствуют, элементы семейного образования.

Школам необходимо использовать высокие технологии, которые позволяют проводить обучение в рамках продвинутых игр. Для школ, которые не обладают большим финансовым обеспечением, это, безусловно, сторителлинг, то есть личный разговор учителя с детьми, просто рассказ от себя, про себя и через себя — это самое интересное, что может быть интересно человеку.

Человеку интересен человек. Что касается родителей, то они могут привлечь бабушек и дедушек, которые находятся на пенсии, чтобы те контролировали детей в части соблюдения режима дня. Режим дня, безусловно, нужен. Но необходимо, чтобы кто-то контролировал, что ребёнок его соблюдает", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

 

 

 

 

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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