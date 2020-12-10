Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги ежегодной премии "Самый ОК!" на основе голосования пользователей, которым предстояло выбрать победителей в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года.

"Лучшим фильмом" года стала картина "Лёд 2". За неё проголосовали 35% пользователей.

Сериалом года стала комедийно-драматическая "Ольга" от телеканала ТНТ, посвящённая жизни простой русской женщине из московского микрорайона. Этот сериал поддержали 41% пользователей ОК.

Лидером в номинации "Шоу года" стал пятый сезон детского музыкального проекта "Ты супер!". Он набрал 34% голосов.

Песня "Девочка танцуй" в исполнении дуэта Artik & Asti стала хитом года. За эту композицию проголосовали 37% пользователей.

Лучшей трансляцией признан эфир концерта "Онлайн-марафон" от "Русского Радио" в Crocus City Hall. Так считают 39% пользователей ОК.

Блогом года назвал трэвел-блог "Вокруг Светы" (38% голосов). В период самоизоляции он рассказывал пользователям ОК о самых интересных местах в россии.

Премия "Самый ОК!" проводится в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, представленные в сети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.