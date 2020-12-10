Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Дочь Ефремова объяснила, почему Дорошина осталась бездетной
Московские полицейские приняли роды в метро
Нужно больше золота: драгметаллы хотят продавать в торговых автоматах
Алексу, свадьба которой сорвалась, поздравляют с беременностью
Мужчина с керамическими ножами напал на полицейских во Франции
Украина позвала Молдавию дружить против России
Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси
Джордж Клуни попал в больницу
Вышли на тонкий МРОТ: эксперт - о том, почему всё грустно

Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

Общество

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итоги ежегодной премии "Самый ОК!" на основе голосования пользователей, которым предстояло выбрать победителей в шести номинациях: хит, фильм, сериал, шоу, трансляция и блог 2020 года.

Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года

"Лучшим фильмом" года стала картина "Лёд 2". За неё проголосовали 35% пользователей.

Сериалом года стала комедийно-драматическая "Ольга" от телеканала ТНТ, посвящённая жизни простой русской женщине из московского микрорайона. Этот сериал поддержали 41% пользователей ОК.

Лидером в номинации "Шоу года" стал пятый сезон детского музыкального проекта "Ты супер!". Он набрал 34% голосов.

Песня "Девочка танцуй" в исполнении дуэта Artik & Asti стала хитом года. За эту композицию проголосовали 37% пользователей.

Лучшей трансляцией признан эфир концерта "Онлайн-марафон" от "Русского Радио" в Crocus City Hall. Так считают 39% пользователей ОК.

Блогом года назвал трэвел-блог "Вокруг Светы" (38% голосов). В период самоизоляции он рассказывал пользователям ОК о самых интересных местах в россии.

Премия "Самый ОК!" проводится в третий раз. В ней принимают участие самые популярные российские проекты, представленные в сети. Главное условие участия в премии — наличие контента номинантов в ОК.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Мужчина с керамическими ножами напал на полицейских во Франции
Украина позвала Молдавию дружить против России
Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси
Джордж Клуни попал в больницу
Пользователи ОК выбрали лучшие фильм, песню и сериал 2020 года
Вышли на тонкий МРОТ: эксперт - о том, почему всё грустно
Против "Тамбова" возбудили дело о невыплате зарплаты
США отказались от соперничества с Россией в Сирии
В Петербурге лошадь откусила нос молодому человеку
"Жёстких ограничений не должно быть": эксперт - о ситуации с зерном
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК

Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Мир. Новости мира
NYT: Россия вот-вот нанесёт новый удар по мировой экономике
Мир. Новости мира
Польша приступает к строительству конкурента "Северного потока — 2"
Мир. Новости мира
Экс-глава Минобороны Израиля поведал о договоре США с инопланетянами
Любовь Степушова США отказались от соперничества с Россией в Сирии Любовь Степушова Василий Амирджанов Питерский общепит сопротивляется "смертельному" запрету Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников