Рогозин обещал помочь решить проблему опреснения воды в Крыму

Роскосмос поможет решить проблему опреснения воды в Крыму, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Рогозина, Роскосмос разрабатывал такую систему для Москвы и Казахстана.

Ранее депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в Twitter написала, что для решения проблемы с водой в Крыму необходимо пригласить Илона Маска. Но после комментария Рогозина депутат отметила, что не имеет значения, кто возьмётся за решение этой задачи.

"Я за то, чтобы у людей была чистая вода и качественные продукты", — написала депутат.

Рогозин пригласил Поклонскую посетить московские предприятия Роскосмоса, где разрабатывают технологии водоочистки. Депутат согласилась и отметила, что рассчитывает на то, что власти Крыма проявят интерес к этому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму необходимо начать установку опреснителей воды, как это ранее делали в Израиле.

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