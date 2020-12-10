Из электронных трудовых россиян стал пропадать стаж

Россияне стали замечать, что после перехода на трудовые книжки у них стали пропадать годы стажа, сообщает телекомпания РЕН ТВ.

Илья Шарков был поражён, когда выяснил, что из его трудовой книжки исчезли сведения о шести годах стажа. Информация пропала из электронной базы.

"Я увидел на этом разделе сайта, что официально у меня трудовая деятельность высчитывается с 2015 года, хотя официально я начал работать ещё в 2009", — сообщил он.

Таких случаев становится всё больше.

Представители Пенсионного фонда заявили, что сведения о трудовой стаже, хранившиеся на бумаге, по-прежнему актуальны, даже если они были занесены 30 лет назад.

В электронной книжке указаны только сведения за 2020 года. Самое главное - это данные об отчислениях, которые обязаны делать работодатели. Именно из них и складывается пенсия.

Любой сотрудник имеет право на сохранение трудовой книжки в бумажном виде. Но с 2021 года её больше оформлять не будут.