Доктор Лиза Маскони назвала вредные для мозга продукты

Мозг является наиболее уязвимым органом. Этому способствует неправильное питание. Так, частое употребление в пищу продуктов, содержащих насыщенные жиры животного происхождения, у человека могут развиться когнитивные нарушения, а также сердечно-сосудистые заболевания, сообщает "Медик Форум".

"Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге", — отметила доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони.

Кроме того, такой рацион такое питание становится причиной потери функциональных и структурных элементов мозга, в результате чего он становится более уязвимым к старению и деменции.

Врач советует включить в рацион продукты, содержащие антиоксиданты, избежать негативных последствий. Продукты должны быть источником витаминов B, С и Е, бета-каротина, жирных кислот омега-3.