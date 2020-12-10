Рогозин - Поклонской: зачем Крыму Маск, когда есть Роскосмос?

Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин почувствовал себя оскорблённым в патриотических чувствах тем, что депутат Госдумы Наталья Поклонская "попросила" решить проблему Крыма с водой Илона Маска.

Рогозин предложил опреснять воду в Крыму с использованием технологий, разработанных в Роскосмосе:

"А вы не хотите использовать технологии подготовки воды, разработанные Московским институтом теплотехники для города Москвы, или технологии ее опреснения (Центр Келдыша), которые мы сделали для Казахстана на Каспии?

Оба предприятия — это Роскосмос. Или вам обязательно нужен Илон Маск?" — написал Рогозин, в Twitter.