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Вассерман выступил за отмену реформ в образовании

Общество

Публицист Анатолий Вассерман заявил, что все реформы, проводившиеся в сфере образования за последние 30 лет, следует отменить.

Вассерман выступил за отмену реформ в образовании

По его мнению, современная система образования даёт учащимся знания, но не формирует при этом целостную картину мира. В итоге человек со средним школьным образованием воспринимает мир не как систему, а как разрозненный пазл. И так происходит во всём мире, не только в российских школах.

"Человек, который закончил американскую среднюю школу, по сути, должен не только не иметь целостной картины мира, но даже не знать, что такая картина вообще возможна. Он должен воспринимать мир как разрозненную россыпь каких-то пятнышек. Нужно строить целостную картину мира самостоятельно", — рассказал Вассерман в интервью изданию Nation News.

Лучшая образовательная модель — это когда школа дает систематическое образование, а родители принимают активное участие в обучении и воспитании детей, подавая им правильные примеры, считает энциклопедист. Анатолий Вассерман, известный в том числе своими пророчествами, основанными на чётком анализе ситуации, выразил надежду, что через какое-то время образовательно-воспитательный процесс изменится к лучшему.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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