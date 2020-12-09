Из-за простоя во время пандемии коронавируса многие культурные учреждения потеряли значительную часть своих доходов. О том, как выжить музеям в условиях пандемии, в интервью "Правде.Ру" рассказал директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

"В данной ситуации, на мой взгляд, существует два способа: либо помогать музеям напрямую, либо сокращать какие-то налоговые выплаты, которые, так или иначе, музеи должны совершать, какие-то косвенные расходы или те расходы, которые не связаны напрямую музейной деятельностью.

Музеи, будучи бюджетными учреждениями, вынуждены осуществлять весь комплекс процедур, связанных с обеспечением исполнения того же №44 закона.

Если нет денег, значит надо упростить процедуры, чтобы не отвлекали и без того скромные финансовые ресурсы на решение не связанных с работой музея задач. Других рецептов, по-моему, нет", — пояснил собеседник "Правды.Ру".