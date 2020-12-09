Беглов назвал условие для смягчения COVID-ограничений

В Петербурге могут смягчить введённые ранее коронавирусные ограничения, если улучшится эпидемиологическая ситуация, заявил губернатор Александр Беглов на встрече с ресторатором Арамом Мнацакановым, сообщает пресс-служба Смольного.

Запрет на работу заведения общественного питания в новогодние праздники был введён на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Так, за прошедшие сутки в Петербурге было выявлено 3761 случай заражения.

"И такая цифра держится последние несколько дней. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъ1ма заболеваемости", — подчеркнул он.

Также Беглов добавил, что власти готовы пойти на компромисс. Так, если количество заражённых будет снижаться, то ограничительные меры смягчат.

Но в случае её ухудшения, ограничения могут ужесточить.