Выдержанные сыры увеличивают продолжительность жизни на 25%

Употребление выдержанных сыров помогает увеличить продолжительность жизни, снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака печени. К такому выводу пришли учёные из Техасского университета A&M. Речь идёт о таких сырах, как чеддер, бри и пармезан.

Дело в том, что в этих сырах содержится спермидин, предотвращающий размножение повреждённых клеток печени, пишет Express.

Учёные провели эксперимент с мышами, чтобы выяснить, как на них повлияют сырные добавки. В результате выяснилось, что употребление сыров помогло увеличить продолжительность жизни на 25%.

Тогда специалисты провели опрос, в котором приняли участие 800 итальянцев. Оказалось, что у тех из них, кто употреблял спермидин, было более низкое артериальное давление, а риск развития сердечной недостаточности был на 40% ниже.

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