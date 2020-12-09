Какие продукты являются переносчиками COVID‑19?

Замороженные продукты, которые хранятся в ламинированных упаковках, перед тем как положить их дома в холодильник, следует обработать — протереть дезинфицирующей салфеткой или промыть под струёй воды с мылом, сообщила в интервью "Радио 1" Надежда Раева, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Это связано с тем, что COVID-19 может сохранять активность на любых поверхностях до нескольких дней. Чем холоднее поверхность, тем выше риск того, что на ней сохранились частицы вируса.

"По сравнению с фруктами и овощами на таких поверхностях вирус живёт дольше. Выживаемость напрямую зависит от температуры. Чем она ниже, тем активнее вирус", — подчеркнула Раева.

Нельзя с уверенностью сказать, что если на поверхности продукта обнаружили несколько вирусов, то они, проникнув в восприимчивый организм, не вызовут инфекционного заболевания.