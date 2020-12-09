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Как коронавирус изменил жизнь музеев?

Общество

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах деятельности, в том числе и на работе культурных учреждений. Многие были вынуждены перейти на онлайн-режим, поэтому начали разрабатывать виртуальные экскурсии и лекции.

Как коронавирус изменил жизнь музеев?

О том, как коронавирус изменил жизнь музеев, в интервью "Правде. Ру" рассказал директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

"Несмотря на то, что организованных групп в этом году практически не было, в летний месяц у нас даже посещаемость была больше, чем в прошлом году. И не только у нас, это у многих музеев-заповедников. Это вызвано желанием людей выехать на природу, чтобы избежать каких-то мест, где можно подхватить это "модное" заболевание. В целом, мы так же, как и Эрмитаж, потеряли большое количество очных посетителей.

Работа по поддержанию онлайн-активности, которая была в период самих жёстких карантинных мер, ведётся и сейчас. Но это лишь незначительная компенсация внимания посетителей.

Но многие музеи опыт в этой связи приобрели большой опыт в этом плане.

Но всё же у нас богатый именно событийный ряд, связанный с проведением массовых мероприятий. Разумеется, сейчас практически все они проходят в онлайн-режиме. Но в этом тоже есть свои плюсы. К нам может добраться небольшая часть аудитории, а интернет весьма существенно расширил географию участников", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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