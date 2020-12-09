Как коронавирус изменил жизнь музеев?

Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах деятельности, в том числе и на работе культурных учреждений. Многие были вынуждены перейти на онлайн-режим, поэтому начали разрабатывать виртуальные экскурсии и лекции.

О том, как коронавирус изменил жизнь музеев, в интервью "Правде. Ру" рассказал директор Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.