"Одноклассники" назвали самые обсуждаемые события 2020 года

Социальная сеть "Одноклассники" подвела итога уходящего года и проанализировала, какие темы были самыми обсуждаемыми среди пользователей в 2020 году.

Самой популярной в этом году темой стала пандемия коронавируса. За год в "ОК" пользователи упомянули вирус более 22,7 млн раз.

Также "Одноклассники" проанализировали и тему, связанную с пандемией. Больше всего обсуждений вызывало "введение масочного режима" и "официальное объявление нерабочих дней в России". Кроме того, люди принимали активное участие в обсуждении отмены или переноса таких мероприятий, как парад Победы, "Евровидение", чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в Токио.

Кроме пандемии коронавируса в число самых обсуждаемых тем среди пользователей "ОК", попали голосование по поправкам в Конституцию, события в Белоруссии, протесты в Хабаровске, а также конфликт в Нагорном Карабахе.

Среди знаменитостей самыми упоминаемыми стали актёр Михаил Ефремов, певица Ольга Бузова и футболист Лионель Месси. Главной утратой для пользователей стала смерть Михаила Жванецкого.