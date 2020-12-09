В костромские школы и детские сады не будут пускать Дедов Морозов

В Костромской области новогодние праздники, организованные в школах и детских садах, пройдут без аниматоров. Такое решение принял оперштаб по требованию Роспотребнадзора.

"Наша позиция — в этом году необходимо все мероприятия проводить внутри одной группы или одного класса без привлечения приглашенных Дедов Морозов и Снегурочек", — заявил глава управления Роспотребнадзора по области Александр Кокоулин.

Инициативу поддержал губернатор региона Сергей Ситников, отметив, что лучше обезопасить себя, чем потом лечиться.

Между тем на "Авито" уже стали появляться предложения от аниматоров. Деды Морозы и Снегурочки предлагают устроить праздник с хороводами, играми и подарками.

"При необходимости покажем оригинал справки о наличии антител", — говорится в тексте одного из объявлений.

Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки в Костроме начинается от одной тысячи рублей. А вот за услуги аниматора со справкой нужно заплатить уже 2,5 тысячи рублей, сообщает k1news. ru.