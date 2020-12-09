Психолог рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год

Каждый год люди загадывают желания на Новый год. О том, как правильно это делать, в интервью News. ru рассказала психолог Надежда Акимова.

Для того чтобы все новогодние желания исполнились, сначала нужно провести мозговой штурм и выписать "хотелки" на листок бумаги.

Нужно вспомнить всё, что хотелось бы получить.

Потом выбрать самые главные желания — одно или два — и подробно их описать. Затем необходимо мысленно представить, что желание уже исполнилось, и поблагодарить за это Вселенную.

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